Помер єдиний син Сергія Параджанова
29 вересня 2021 , 02:33Читать новость на русском
Джерело:Юрій Мечітов у фейсбуці
У Києві у віці 63 років помер Сурен Параджанов – єдиний син українсько-вірменського режисера Сергія Параджанова. Про це стало відомо у вівторок, 28 вересня.
Про смерть Сурена Параджанова повідомив грузинський друг режисера фотограф Юрій Мечітов.
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Сумна звістка надійшла з Києва – на 63-му році життя помер син Сергія Параджанова Сурен,
– розповів Юрій Мечітов.
Сурен і Сергій Параджанови: дивіться фото
Детальніше про Сергія та Сурена Параджанових
- Сурен Параджанов проживав у Києві з матір'ю. Дружина режисера Світлана Щербатюк-Параджанова, померла влітку 2020 року на 82 році життя.
- Сергій Параджанов – відомий українсько-вірменський режисер. Він отримав міжнародне визнання завдяки екранізації "Тіней забутих предків" у 1964 році.
- Саме він розгледів талант Івана Миколайчука – українського актора, який і зіграв головну роль у "Тінях забутих предків".
- Також Параджанов зняв такі стрічки як "Колір граната", "Перший парубок" та "Українську рапсодію".
Публікація Юрія Мечітова:
Печальная весть пришла из Киева – на 63-м году жизни скончался сын Сергея Параджанова Сурен.