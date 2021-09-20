Помер юнак, у якого зупинилося серце посеред уроку в школі Запоріжжя

Моторошна подія сталася у Запоріжжі 3 вересня – у гімназії №8 на уроці історії учню стало погано. Лікарі констатували зупинку серця та забрали дитину в реанімацію.

19 вересня стало відомо, що хлопець пішов із життя. Про це його матір Мілена Чекулаєва написала у фейсбуці.

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У Запоріжжі помер хлопець, який потрапив у реанімацію просто з уроку

У Запоріжжі в гімназії №8 на уроці історії 3 вересня стало погано одному з учнів. Йому одразу кинулися допомагати вчитель та завгосп, та довелося викликати й швидку допомогу.

Лікарі зафіксували у дитини зупинку серця, та після невідкладної допомоги забрали 14-річного хлопця в реанімацію.

та після невідкладної допомоги забрали 14-річного хлопця в реанімацію. У лікарні він пережив клінічну смерть та тривалий час перебував у комі.

Понад два тижні за його життя боролися, але марно – 19 вересня мама хлопця Мілена Чекулаєва написала у фейсбуці, що її син помер:

Сьогодні Іванко став Ангелом і пішов від нас! Він дуже стомився і його серденько зупинилося.

Жінка подякувала лікарям за всі зусилля, і повідомила, що прощання з Іваном відбудеться 22 вересня у Кафедральному соборі Святої Трійці у Запоріжжі на вулиці Культурній, 101а о 12 годині.

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Чому Іван Чекулаєв несподівано потрапив до реанімації – наразі не відомо. В обласній держадміністрації пообіцяли створити робочу групу для розслідування ситуації, та про результати її роботи на сьогодні нічого не відомо.

– наразі не відомо. В обласній держадміністрації пообіцяли створити робочу групу для розслідування ситуації, та про результати її роботи на сьогодні нічого не відомо. Раніше матір померлого розповідала, як пише запорізький портал "ZaБор", що "до весни дитина була здорова". Однак у березні й червні були "дві непритомності до 20 – 30 секунд". Хлопця обстежували лікарі, кардіолога відвідували буквально у кінці серпня, але серйозних патологій не виявили.

Повний текст публікації Мілени Чекулаєвої у фейсбуці:

Сьогодні Іванко став Ангелом і пішов від нас! Він дуже втомився, його серденько зупинилося. Спасибі величезне всім лікарям дитячої реанімації за всі зусилля!!! Спасибі всім хто нас підтримував і молився!!! Молимося за душу мого улюбленого сина Івана. Про прощання інформацію напишемо пізніше. З Іванком пішла частина і мене...