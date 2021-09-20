Помер юнак, у якого зупинилося серце посеред уроку в школі Запоріжжя
Джерело:24 канал
Моторошна подія сталася у Запоріжжі 3 вересня – у гімназії №8 на уроці історії учню стало погано. Лікарі констатували зупинку серця та забрали дитину в реанімацію.
19 вересня стало відомо, що хлопець пішов із життя. Про це його матір Мілена Чекулаєва написала у фейсбуці.
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У Запоріжжі помер хлопець, який потрапив у реанімацію просто з уроку
У Запоріжжі в гімназії №8 на уроці історії 3 вересня стало погано одному з учнів. Йому одразу кинулися допомагати вчитель та завгосп, та довелося викликати й швидку допомогу.
- Лікарі зафіксували у дитини зупинку серця, та після невідкладної допомоги забрали 14-річного хлопця в реанімацію.
- У лікарні він пережив клінічну смерть та тривалий час перебував у комі.
Понад два тижні за його життя боролися, але марно – 19 вересня мама хлопця Мілена Чекулаєва написала у фейсбуці, що її син помер:
Сьогодні Іванко став Ангелом і пішов від нас! Він дуже стомився і його серденько зупинилося.
Жінка подякувала лікарям за всі зусилля, і повідомила, що прощання з Іваном відбудеться 22 вересня у Кафедральному соборі Святої Трійці у Запоріжжі на вулиці Культурній, 101а о 12 годині.
Що призвело до раптової смерті дитини у Запоріжжі – невідомо
- Чому Іван Чекулаєв несподівано потрапив до реанімації – наразі не відомо. В обласній держадміністрації пообіцяли створити робочу групу для розслідування ситуації, та про результати її роботи на сьогодні нічого не відомо.
- Раніше матір померлого розповідала, як пише запорізький портал "ZaБор", що "до весни дитина була здорова". Однак у березні й червні були "дві непритомності до 20 – 30 секунд". Хлопця обстежували лікарі, кардіолога відвідували буквально у кінці серпня, але серйозних патологій не виявили.
Повний текст публікації Мілени Чекулаєвої у фейсбуці:
Сьогодні Іванко став Ангелом і пішов від нас! Він дуже втомився, його серденько зупинилося. Спасибі величезне всім лікарям дитячої реанімації за всі зусилля!!! Спасибі всім хто нас підтримував і молився!!! Молимося за душу мого улюбленого сина Івана. Про прощання інформацію напишемо пізніше. З Іванком пішла частина і мене...