Трагічно пішов із життя волонтер і радник мера Запоріжжя – Юрій Хохлов

5 січня стало відомо, що з життя пішов запорізький журналіст, активіст, волонтер та артдиректор Кінного театру Юрій Хохлов. Також знайшли його передсмертну записку.

Чоловік усе життя мав активну громадянську позицію та був відомим громадським діячем Запоріжжя. Також він допомагав бізнесу в роки коронавірусу. Про його смерть повідомляють місцеві ЗМІ, пише 24 канал.

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Активна позиція та благодійність

Юрій Хохлов у 2020 році став депутатом облради від "Радикальної партії", і хоч на місцевих виборах тоді його партія програла, уже наступного року він перейшов на роботу в мерію, в апарат в.о. мера Анатолія Куртєва, де пропрацював майже до кінця 2022 року.

Також Юрій Хохлов був одним із керівників Кінного театру на Хортиці.

Волонтерською діяльністю ж чоловік активно займався ще з часів Революції гідності та був координатором "Автомайдану "Єдності". Він їздив у зону АТО (ООС), активно допомагав бійцям.

Коли ж почалася повномасштабна війна, чоловік продовжив займатися волонтерською діяльністю, в рамках якої допомагав і переселенцям, і військовим. Зокрема Юрій постійно організовував допомогу та збори для військових підрозділів, що можна побачити на його особистій фейсбук-сторінці. Так, ще кілька днів тому він писав про те, що передав на передову теплі речі для військових, медикаменти, ліхтарі, зарядні пристрої та інше.

Він був світлою людиною, яка близько до серця приймала чужі проблеми та часто допомагала людям.

Він завжди йшов на зустріч тим, хто потребував допомоги, він завжди повен позитиву, ідей та радів життю, чим і охоче ділився з усіма! Він завжди був простим та щирим, через що і мав багато друзів! Це велика втрата для рідних, друзів і для Запоріжжя! Світла тобі пам'ять, Друже, миру та спокою тобі там!!! Мої співчуття рідним та близьким!

– написав друг Юрія Хохлова.

Поруч з цим дописом у соціальній мережі появилося багато дописів від людей зі співчуттями та спогадами.

Причини смерті волонтера

За попередньою інформацією, Юрій Хохлов міг накласти на себе руки. Також є інформація про те, що він залишив передсмертну записку, про зміст якої поки що нічого не відомо.

Ба більше, за словами знайомих чоловіка, Юрій останнім часом перебував у сильній депресії. Також відомо, що у Юрія був перелом ноги, і він переніс важку операцію.