У вівторок, 28 травня, у Києві помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомили на сайті видання.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті. Засновнику агенства було 63 роки.

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Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок,

– мовиться в повідомленні на сайті.

Що відомо про Мартиненка

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Мартиненка. Вічна й світла пам'ять.

Олександру Мартиненку було 63 роки. Він народився у Харкові 22 серпня 1960 року. Мартиненко здобув освіту у Харківському державному університеті на економічному факультеті. Після цього він працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства в рідному університеті протягом 3 років – з 1987 по 1990 роки.

Згодом він почав журналістську діяльність. Спочатку Мартиненко працював кореспондентом і редактором відділу газети "Орієнтир Діп" Потім став головним редактором агентства "Харків-новини".

У 1992 році Олександр Мартиненко заснував агенство "Інтерфакс-Україна". Також він працював заступником глави й консультантом Адміністрації президента України, прессекретарем президента Україн, а від 2003 обіймав посаду генерального директора "Інтерфакс-Україна".

Варто додати, що Мартиненко також був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001 – 2002 роки), а також членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення у період з 2002 до 2003.

