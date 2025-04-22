Помер Зураб Церетелі – улюблений скульптор Путіна

Помер скульптор, який ліпив образи імперської Росії. У 92 роки не стало Зураба Церетелі – друга Путіна і президента Російської академії мистецтв.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У Москві 22 квітня помер Зураб Церетелі – російський художник-монументаліст, президент Російської академії мистецтв і давній соратник Владіміра Путіна.

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Що відомо про Зураба Церетелі

Йому було 92 роки. За його словами помічника митця Сергія Шагулашвілі, Церетелі помер уночі, о 01:30. Причиною стала зупинка серця. Інформація про дату прощання поки уточнюється.

Церетелі був одним із найвпливовіших митців сучасної Росії, автор понад 5 тисяч творів – від фресок і мозаїк до масивних скульптур у різних куточках світу.

Серед найвідоміших робіт: пам’ятник Петру I у Москві, монумент "Добро перемагає зло" біля ООН у Нью-Йорку, "Народження нової людини" у Севільї та "Зруйнувати стіну недовіри" в Лондоні.

У 2000-х Церетелі навіть працював над скульптурою Путіна з бронзи, висотою "дві натури". А в 2024 році сам Путін офіційно привітав митця з 90-річчям –текст опублікували на сайті Кремля.

Народився у Тіфлісі (нині — Тбілісі) 4 січня 1934 року. Походив із давнього грузинського роду Церетелі. З кінця 1960-х активно працював у сфері монументального мистецтва, залишивши слід у Росії, Європі, США, Японії та Латинській Америці.

У 2014 році підписав звернення діячів культури на підтримку окупації Криму Росією.