Помер поранений на Донбасі український військовий: що відомо

У військово-медичному клінічному центрі Харкова помер військовослужбовець, якого привезли ще 4 березня із важким пораненням у голову. Наразі офіційної інформації про ім'я та вік загиблого немає.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у військовому госпіталі. Інформацію також оприлюднили місцеві ЗМІ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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За даними ЗМІ, військовий служив у 72-ій окремій механізованій бригаді і після поранення перебував у критичному стані.

Відзначимо, що 10 березня проросійські бойовики обстріляли вантажівку з українськими військовими з протитанкового ракетного комплексу поблизу села Піски.

За уточненими даними штабу ООС, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Семеро військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного українського захисника госпіталізували з бойовим травмуванням.

За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:

мінометів калібру 120 міліметрів,

гранатометів різних систем,

великокаліберних кулеметів,

стрілецької зброї.

Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу