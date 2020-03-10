19:09
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      Помер поранений на Донбасі український військовий: що відомо

      - Читать новость на русском
      Помер український військовий, який отримав поранення на початку березня / Shutterstock

      У військово-медичному клінічному центрі Харкова помер військовослужбовець, якого привезли ще 4 березня із важким пораненням у голову. Наразі офіційної інформації про ім'я та вік загиблого немає.

      Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у військовому госпіталі. Інформацію також оприлюднили місцеві ЗМІ із посиланням на пресцентр Міноборони.

      До теми Кров заливала обличчя, – медик розповів про поранення військових на Донбасі

      За даними ЗМІ, військовий служив у 72-ій окремій механізованій бригаді і після поранення перебував у критичному стані.

      Відзначимо, що 10 березня проросійські бойовики обстріляли вантажівку з українськими військовими з протитанкового ракетного комплексу поблизу села Піски.

      За уточненими даними штабу ООС, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Семеро військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного українського захисника госпіталізували з бойовим травмуванням.

      За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:

      • мінометів калібру 120 міліметрів,
      • гранатометів різних систем,
      • великокаліберних кулеметів,
      • стрілецької зброї.

      Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням.

      мапа окупованого Донбасу
      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Жертви Новини України Новини Харкова Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Путін залишається пожиттєво?
      Андрій Піонтковський
      сьогодні , 17:38 Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар
      Інна Жолобович
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 17:30 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
      Анастасія Можаровська
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук