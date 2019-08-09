Помер Владислав Бунецький – найстарший воїн-доброволець війни на Донбасі
Помер 71-річний український боєць Владислав Бунецький з позивним "Сивий". Він був найстаршим добровольцем війни на Донбасі і пройшов чимало гарячих точок.
Владислав Бунецький був родом зі Стрия, що на Львівщині, розповідають його побратими.
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Захищати країну і державність "Сивий" пішов у віці 68 років. Вступив до лав Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", пройшов пекло різних гарячих точок,
– пише волонтер Назар Приходько.
Що відомо про Владислава Бунецького?
Батько Владислава воював у ваффен-дивізії СС "Галичина". Але тоді його здав рідний брат, через що усю родину 1949 році відправили на заслання до Сибіру.
Повернувся він в Україну аж у 1982-му році. Після відновлення Незалежності вступив о Організації українських націоналістів та став членом Спілки політв’язнів України.
Владислав після заслання одружився, але у 2005 році його дружина померла. Він самостійно виховував 3 дітей.
У 2014-му боєць знову одружився і переїхав на Луганщину, де потрапив у полон до проросійських бойовиків. Проте, дружина викупила його. Після цього він і пішов служити добровольцем.