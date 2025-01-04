Померла найстаріша людина у світі – японка Томіко Ітоока

Померла 116-річна японка Томіко Ітоока. У 2024 року її визнали найстарішою людиною у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Kyodo News.

До теми Займалася альпінізмом до ста років: 116-річна японка стала найстарішою людиною у світі

Найстаріша людина у світі померла

Про смерть Томіко Ітоока у суботу повідомив чиновник західнояпонського міста Асія. Жінка народилася 23 травня 1908 року в Осаці. Була найстаршою серед трьох братів і сестер.

Міська влада префектури Хьоґо уточнила, що 116-річна жінка померла в будинку для людей похилого віку, де проживала.

Зауважимо, Томіко Ітоока у грудні 2023 року стала найстарішою людиною в Японії після смерті 116-річної Фуси Тацумі. Вже у 2024-му її визнали найстарішою живою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса. Це сталося після смерті 117-річної Марії Браньяс Морера з Іспанії.

Секретом довголіття Томіко Ітоока були тривалі прогулянки в горах. Так, у 70 жінка захопилася альпінізмом і двічі підкорювала вершину гори Онтаке висотою 3067 метрів.

Навіть у 100 років Томіко Ітоока без допомоги тростини піднялася довгими кам'яними сходами до японського храму Асія.

Зверніть увагу! Згідно з відкритими даними, супердовгожителька з найдовшою документально підтвердженою тривалістю життя в історії людства, – Жанна Кальман з Франції. Жінка досягла віку 122 років та 164 днів.