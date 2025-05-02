Померла найстаріша жінка у світі, які було 116 років: її звання перейняла британка

У віці 116 років і 326 днів померла найстаріша жінка на планеті – бразильська черниця Іна Канабарро Лукас. Вона стала найстарішою жінкою у світі цього січня.

Про її смерть повідомили у релігійній спільноті Терезіанських сестер Бразилії, до якої вона належала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Instagram організації та "Книгу рекордів Гіннеса".

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Померла найстаріша жінка у світі

Сьогодні сестра Іна Канабарро Лукас святкує воскресіння, ми дякуємо їй за пожертву і самовідданість, ми просимо Господа, Отця добра, прийняти її та прийняти у свою нескінченну любов!,

– йдеться в повідомленні організації.

Згідно зі свідоцтвом про народження, Іна народилася 8 червня 1908 року в місті Сан-Франциско-ді-Ассіс, що у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, однак сама вона вважала своїм справжнім днем народження 27 травня того ж року, повідомляє noticias.uol.

Іна була правнучкою генерала Девіда Канабарро – визначної фігури в історії Бразилії.

Своє релігійне служіння вона розпочала у 16 років, а у 19 вступила до Товариства Святої Терези Ісусової. Вона також викладала португальську, математику та малювання.

На своє 110-річчя Іна отримала благословення від Папи Франциска, який, як відомо, помер 21 квітня.

Іна Канабарро Лукас стала найстарішою людиною у світі в січні після смерті японки Томіко Ітоока, яка також дожила до 116 років. Та померла 29 грудня 2024 року в Японії, вона лише за чотири місяці до цього була офіційно визнана найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннесса.

Хто нині найстаріша жінка у світі

За інформацією Групи геронтологічних досліджень США, звання найстарішої нині живої жінки у світі перейшло до Етель Кейтерем з англійського графства Суррей. Їй виповнилося 115 років у серпні 2024 року.

Етель народилася у Гемпширі, деякий час жила в Індії, де працювала нянькою у британської сім'ї. Мріючи при пригоди, вона вирушила у тривалу подорож на кораблі.

У 1933 році вона вийшла заміж за британського військового, пара жила у Гонконзі, де жінка створила дитячий садок.

1976 року її чоловік помер, а після цього вона пережила смерть обох дітей. Втім, у неї є троє онучок та п'ятеро правнуків.

Зараз 115-річна британка мешкає у будинку для людей похилого віку, який перейменували на її честь у "Сад Етель". Вона не втрачає бадьорості та оптимізму, спокійно розповідаючи про своє буремне життя.

На запитання ЗМІ, у чому секрет її довголіття, вона каже, що потрібно бачити життя позитивно та не втрачати можливостей, які надає світ.

Говоріть "так" кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру,

– каже 115-річна рекордсменка.