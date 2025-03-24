Хотіла захищати Батьківщину знову: у Вінниці померла 101-річна ветеранка Ольга Твердохлєбова

У понеділок, 24 березня, у Вінниці померла Ольга Іванівна Твердохлєбова – полковниця МВС у відставці, розвідниця та ветеранка Другої світової війни. Жінці був 101 рік.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на її онуку Тетяну Дику й Національну поліцію. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії ветеранка звернулася до військкомату й попросилася у снайпери.

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Пройшла всю Другу світову

Другу світову війну Ольга Твердохлєбова пройшла у складі радіорозвідувального дивізіону, виконуючи завдання в Польщі та Німеччині. Аби потрапити на фронт, вона "виправила" в документах дату народження, зробивши себе на 2 роки старшою. 8 травня 1945 року зустріла у Берліні, де розписалася на Бранденбурзьких воротах.

ЇЇ молодість була обпалена вогнями війни, вона зазнала непоправних втрат серед рідних і друзів, але запорукою свого довголіття вважала почуття гумору та позитивне сприйняття життя,

– написали в поліції.

Раніше в інтерв'ю Суспільному ветеранка розповіла, як ховалася у вирві від снаряда через контузію. У військовій частині тоді вирішили, що жінка вже загинула, тож надіслали її матері "похоронку".

Мріяла про перемогу України

У свій останній день народження, 10 грудня 2024 року, Ольга Твердохлєбова провідала поранених українських бійців у вінницькому шпиталі. Захисники фотографувалися з нею, а жінка бажала воїнам довголіття.

Після Другої світової війни ми думали, що останні ветерани на цій землі – все, більше не буде. А тепер стільки ветеранів…

– розповіла тоді полковниця.

На своє 101-річчя вона загадала особливе бажання – перемогу України. Ветеранка мріяла, аби її онуки та правнуки жили в незалежній державі.

Нагадаємо, увечері 23 березня стало відомо про загибель члена Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олександра "Боґуша" Олійника. Життя захисника обірвалося 19 березня, прощання відбудеться 25 березня на Байковому кладовищі в Києві.