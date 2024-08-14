Померла сестра Арсенія Яценюка

Арсеній Яценюк повідомив про трагічну звістку, яка сколихнула його родину. Після 6 років хвороби померла його сестра.

Про це колишній прем'єр України повідомив на своїй сторінці в мережі. Яценюк додав, що його сестра боролася з онкологічним захворюванням.

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Померла сестра Яценюка

На своїй сторінці у фейсбуці Арсеній Яценюк повідомив, що його рідна сестра Аліна померла у віці 56 років. Останні 6 років жінка боролася з онкологічним захворюванням, й не здавалася до останньої хвилини.

Відомо, що у сестри політика є двоє дітей – донька Уляна та син Джеймс.

Моя рідна, дорога, любима, прекрасна сестра Аліночка залишила цей світ… Прикро і боляче мені. Дякую за все, моя дорога сестро. Царство Небесне!

– повідомив Яценюк у мережі.

Деталей щодо чину похорону політик поки не повідомляв.

Що відомо про старшу сестру політика

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття. Світла пам'ять.

З відкритих джерел відомо, що Аліна Стіл (Яценюк) – старша сестра Арсенія Яценюка. Понад 20 років вона жила у США, і, як мовиться на її сторінці у фейсбуці, мешкала в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Також у мережі мовиться, що Аліна працювала в агентстві нерухомості Keller Williams Realty, Inc.

Аліна Яценюк навчалася у Чернівцях у школі №9. Вищу освіту вона також здобула у рідному місті, закінчивши факультет іноземної філології в Чернівецькому державному університеті.

У 1999 році жінка переїхала до США. Там вона тричі була одружена. Від першого шлюбу в Аліни Яценюк є донька Уляна Білоскурська. У третьому шлюбі з американцем Джоном Стілом жінка народила другу дитину – сина Джеймса.