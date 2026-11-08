Була прикута до ліжка: у Києві померла вчителька, яку врятували з Олешків

У Києві 6 листопада померла 56-річна вчителька Олена Пироженко, яку нещодавно евакуювали з окупованих Олешків. Жінка була прикута до ліжка та важко хворіла після того, як навесні втратила чоловіка.

Про втрату Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора комунального закладу "Олешківський опорний заклад освіти №4" Надія Штанько. Вона зазначила, що колишню вчительку фізичної культури вивезли з міста каретою швидкої допомоги під час гуманітарної місії. Проте врятувати підірване в окупації здоров'я жінки в столиці не вдалося.

Що відомо про Олену Пироженко

Це наша колишня вчителька. Вона була прикута до ліжка. Навесні 2026 року в Олешках помер її чоловік. Під час гуманітарної місії жінку вивезли з міста каретою швидкої допомоги. Померла вона 6 листопада,

– повідомила Надія Штанько.

За словами колег, жінка раніше професійно займалася спортом. Олена Пироженко була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики та виступала у складі збірної тодішнього Радянського Союзу.

Учні та викладачі згадують її як винятково добру, щиру і чуйну людину, яка завжди вміла вислухати та знайти підхід до кожної дитини.

Як проходила евакуація з міста

Порятунок жителів Олешок проводили під час п'ятиденного припинення вогню, яке стартувало 27 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Ця домовленість мала гарантувати режим тиші та безпечні умови для виїзду мирного населення.

Зараз в окупованому місті досі залишаються цивільні, які не мають змоги виїхати на вільну територію України. До того ж російські військові скористалися гуманітарною паузою для посилення позицій, ротації підрозділів і перекидання нової техніки та боєприпасів.

Окрім того, у МВА повідомили, що жителі Олешок не отримують завезену під час гуманітарної місії допомогу. ті містяни, яким вдалося її отримати, скаржилися, що продуктів не вистачить і на тиждень.