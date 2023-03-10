Боролася за життя 11 місяців: у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою

У п'ятницю, 10 березня, відбулася церемонія прощання з пресофіцеркою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Євгенією Дудкою. 32-річна жінка боролася за своє життя протягом 11 місяців.

В останню путь речницю ДСНС Євгенію Дудку сьогодні проводили у Дніпрі. Церемонія відбулася у Храмі Пресвятої Богородиці.

Дивіться також: У Києві попрощалися з легендарним Героєм України "Да Вінчі": фото та відео з Майдану

Жінка померла 7 березня після довгого лікування. Євгенія Дудка перенесла 11 операцій, проходила лікування у рідному Дніпрі, Києві та клініці "Шаріте", що в Німеччині.



Церемонія прощання з Євгенією Дудкою / Фото Свої



Церемонія відбулася у Дніпрі / Фото Свої

Що відомо про обстріл Дніпра 10 квітня

10 квітня 2022 року відбулася ракетна атака на аеропорт Дніпра. Коли на місце аварії прибули рятувальники, Росія завдавала повторного удару. Постраждало 6 працівників ДСНС, Євгенія отримала найтяжчі поранення.

У лютому 2023 року жінка повернулася на Батьківщину, оскільки була незадоволена лікуванням за кордоном. Євгенія Дудка активно вела соцмережі, у яких розповідала про пережиті операції та реабілітацію після поранення.

Пам'ять загиблої вшанувала українська співачка Тіна Кароль, вона висловила співчуття сім'ї загиблої. Знайомство з Євгенією Дудкою відбулося торік у листопаді під час лікування у Берліні.

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами "За мужність" III ступеня рятувальників Дніпропетровщини, які потрапили під обстріл російських військ в міжнародному аеропорту 10 квітня.