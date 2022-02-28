Померла жінка, якій відірвало ноги внаслідок обстрілу Харкова

28 лютого 2022 , 15:38
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Джерело:

фейсбук Ірини Венедіктової

Жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантами Харкова, їй відірвало ноги, померла в лікарні.

Про смерть жінки написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

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В Харкові сьогодні пекельніше, ніж вчора. Тут на фото снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла в лікарні,
– написала Венедіктова. 


Фото обстрілу житлових будинків у Харкові / Фото Ірина Венедіктова


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Автор: Анастасія Лукашевська