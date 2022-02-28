Померла жінка, якій відірвало ноги внаслідок обстрілу Харкова

Жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантами Харкова, їй відірвало ноги, померла в лікарні.

Про смерть жінки написала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Увага Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: є жертва та поранені

В Харкові сьогодні пекельніше, ніж вчора. Тут на фото снаряд потрапив у кухонне вікно, жінці відірвало ногу, померла в лікарні,

– написала Венедіктова.



Фото обстрілу житлових будинків у Харкові / Фото Ірина Венедіктова



​Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.