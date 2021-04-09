На Луганщині померла заслужена журналістка Кароліна Полтавська

У Луганській області 8 квітня померла заслужена журналістка України Кароліна Полтавська. Вона працювала головною редакторкою телеканалу ІРТА.
Джерело:фейсбук Володимира Ландіка
Про смерть Полтавської 9 квітня повідомив її друг Володимир Ландік. У коментарях до допису він розповів, що у журналістики відмовили нирки.
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Нас спіткало страшне горе. Померла беззмінна організаторка і керівниця НТРК ІРТА Кароліна Леонідівна Полтавська. Царство небесне. Вічна пам'ять,
– сказав Ландік.
Він додав, що жінка останнім часом перебувала на діалізі.
Що відомо про Полтавську
Джерело: ІРТА FAX
- Журналістка кілька років очолювала луганський телеканал ІРТА. У 2014 році директорка телеканалу залишила в окупованому Луганську все обладнання, а співробітники каналу роз'їхалися, рятуючись від війни.
- Кароліна з колегою, попри обстріли і небезпеку для життя, продовжували працювати і відновили роботу каналу у Сєверодонецьку.
- У 2020 році Полтавська отримала Почесне звання "Заслужений журналіст України". Вона понад 20 років працювала у професії та спеціалізувалася на кримінальних розслідуваннях.
- За даними "РБК-Україна", Кароліна за освітою – історик, але її завжди вабила робота в правоохоронних органах. На телебачення пішла за порадою мами. Вона пройшла стажування на телеканалі "Ефір-1" і залишилася у журналістиці на роки.
- Колеги характеризують Полтавську як сильного, принципового і справедливого професіонала. Кажуть, що вона була патріоткою України.