На Луганщині померла заслужена журналістка Кароліна Полтавська

У Луганській області 8 квітня померла заслужена журналістка України Кароліна Полтавська. Вона працювала головною редакторкою телеканалу ІРТА.

Про смерть Полтавської 9 квітня повідомив її друг Володимир Ландік. У коментарях до допису він розповів, що у журналістики відмовили нирки.

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Нас спіткало страшне горе. Померла беззмінна організаторка і керівниця НТРК ІРТА Кароліна Леонідівна Полтавська. Царство небесне. Вічна пам'ять,

– сказав Ландік.

Він додав, що жінка останнім часом перебувала на діалізі.

Що відомо про Полтавську

Джерело: ІРТА FAX