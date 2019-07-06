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      Померла відома волонтерка Тетяна Черкашина: що про неї відомо

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      Волонтерка Тетяна Черкашина померла після довгої боротьби з хворобою
      Волонтерка Тетяна Черкашина померла після довгої боротьби з хворобою / Facebook-сторінка Тетяни Черкашиної

      Харківська волонтерка Тетяна Черкашина померла 5 липня після 4 років боротьби з раком. Попри недугу, волонтерка продовжувала допомагати 8-му батальйону "Аратта" Український добровольчої армії.

      Черкашина лікувалася в медичних установах Києва і Львова, а останні дні провела вдома.

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      З 2015 року волонтерка була інформаційником, а пізніше керівником інформаційної служби 8-го батальйону Українські добровольчої армії "Аратта". У Тетяни залишилися 3 дітей – дві доньки-студентки і шестирічний син.

      Вона щосили точила перемогу, навіть будучи прикутою до ліжка. Але є речі, непідвладні навіть найсильнішим з нас... Останні роки її з'їдала хвороба і Тетяна вела героїчну боротьбу і виграла її, залишивши по собі не просто пам'ять, але і справу – потужну інформаційну службу,
      – мовиться на Facebook-сторінці батальйону "Аратта".

      Таня боролась, це викликало велику повагу й віру в те, що все може бути добре. Востаннє на питання, чим допомогти, відповіла: "Не знаю",
      – написав у мережі письменник Сергій Жадан.

       

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      Теги: Новини України Жертви Втрати Волонтери Війна на Донбасі Новини Харкова Сергій Жадан Добровольці
      Джерело: 24 канал
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