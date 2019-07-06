Померла відома волонтерка Тетяна Черкашина: що про неї відомо

Харківська волонтерка Тетяна Черкашина померла 5 липня після 4 років боротьби з раком. Попри недугу, волонтерка продовжувала допомагати 8-му батальйону "Аратта" Український добровольчої армії.

Черкашина лікувалася в медичних установах Києва і Львова, а останні дні провела вдома.

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З 2015 року волонтерка була інформаційником, а пізніше керівником інформаційної служби 8-го батальйону Українські добровольчої армії "Аратта". У Тетяни залишилися 3 дітей – дві доньки-студентки і шестирічний син.

Вона щосили точила перемогу, навіть будучи прикутою до ліжка. Але є речі, непідвладні навіть найсильнішим з нас... Останні роки її з'їдала хвороба і Тетяна вела героїчну боротьбу і виграла її, залишивши по собі не просто пам'ять, але і справу – потужну інформаційну службу,

– мовиться на Facebook-сторінці батальйону "Аратта".

Таня боролась, це викликало велику повагу й віру в те, що все може бути добре. Востаннє на питання, чим допомогти, відповіла: "Не знаю",

– написав у мережі письменник Сергій Жадан.