Померлих в Ізюмі вже нікому ховати, вивезти людей немає змоги: влада просить допомоги

Місто Ізюм на Харківщині вже 2 тижні перебуває в облозі. Люди помирають від хвороб, обстрілів та відсутності ліків.

Про це 15 березня о 10:04 повідомив заступник мера Ізюма Володимир Мацокін. Він заявив, що місту терміново потрібні гуманітарні коридори з двох боків (з боку Харкова і з боку Слов'янська) для постачання гуманітарних вантажів.

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"Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв'язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя. Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків. Померлих нікому ховати", – написав Мацокін.

Немає жодного сполучення

Заступник мера розповів, що людям не надають медичної допомоги. Наразі немає можливості привезти необхідні речі та вивезти мешканців. Це через те, що ворог підступно обстрілює автошлях до Слов'янська. Крім цього, дорогу з Харкова контролюють окупанти.

Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого! Потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян. Прошу всіх причетних знайти вихід. Це питання майбутнього нашої громади!,

– сказав Мацокін.

Ситуація у Харківській області 15 березня: дивіться відео