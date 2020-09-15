Помічнику нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івану Фіщенку 15 вересня повідомили про підозру в пособництві отримання хабаря. За інформацією САП, помічник був посередником і мав передати гроші депутату.

Детективи НАБУ повідомили помічнику про підозру після того, як рішення узгодили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомили в пресслужбі САП.

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У чому підозрюють помічника Юрченка

Як стверджує САП, народний обранець через посередника мав отримати 13 тисяч доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувався переробки твердих побутових відходів. Пізніше Юрченку нібито мали донести ще 200 тисяч доларів для підкупу членів профільного комітету.

До суду вже подали клопотання про обрання запобіжного заходу помічнику Юрченка у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує ув'язнення від 8 до 12 років. Справу слухають 15 вересня.

Справа про хабар Юрченку: що відомо

Найпершим про те, що Юрченка викрили на хабарі, повідомив нардеп Гео Лерос.

Пізніше депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Юрченко добровільно вийде з фракції, поки триватиме розслідування.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що підозру Юрченку поки оголошувати зарано.

15 вересня НАБУ опублікувало відео, на якому видно, як частину хабаря передають нардепу. Ймовірно, це був Юрченко.

Дивіться відео НАБУ про нардепа-хабарника: