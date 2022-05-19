Помирати не бажають: російські військові, яких перекидають із Сирії, не хочуть воювати в Україні

Контингент російських військ, що базувався у Сирії, може потрапити на територію України у червні. Вояк, що бомбардували лікарні та цивільних, перекидатимуть на Донбас без відпусток та навіть можливості побачитися з рідними.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, більшу частину сирійського контингенту складають нелюди з підрозділів військово-космічних сил та війська забезпечення й постачання. Однак навіть попри те, що робота левової частки путінських військових полягає не в участі у бойових діях на передовій, росіяни дуже й дуже бояться.

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Рішення військового керівництва покинути Сирію, попри послаблення позицій друга Путіна Башара Асада, не було для ординців раптовим, оскільки вони цілком володіли інформацією про стан подій в Україні.

Вагнерівці вмовляють розривати контракти

Загарбники, що кілька років перебували у Сирії, спілкувалися з бойовиками ПВК "Вагнера", з якими вони й співпрацювали під час загострення у 2015 – 2016 роках.

У своїх розповідях найманці казали, що не бачили нічого більш жахливого, аніж війна проти України. За їхніми словами, участь у бойових діях у 2014-му, війна проти розрізнених загонів повстанців у Сирії, придушення опозиції у ЦАР, були просто прогулянкою порівняно з тим, що їм влаштували захисники України тепер.

Чули російські загарбники й про кількість збитих літаків та гелікоптерів, що так само не додає їм хоробрості та бажання воювати проти підрозділів ЗСУ, ТрО, ДПСУ, Нацгвардії та поліції.

Тож, коли путінські паркетні генерали оголосили про рішення перебазувати ординців для залучення до бойових дій в Україні, вони не стримували свого невдоволення, а ті найманці "Вагнера", які поки що залишилися живими, досить активно вмовляли своїх друзів із сирійського контингенту уникнути відрядження за будь-яку ціну.

Як стверджують в українських спецслужбах, воєнні злочинці, які звикли лише воювати з підрозділами без серйозних засобів ППО, розраховували на те, що після перебазування вони матимуть змогу хоча б поїхати додому та побачитися з рідними. Деякі хотіли знайти адвоката та розірвати контракт з армією. Утім, оскільки росіянам катастрофічно не вистачає сил та засобів для ведення серйозних бойових дій, генерали скасували навіть планові відпустки для всього контингенту.

Сподіваються, що Росія швидко програє

У розмовах з родичами деякі пілоти з Сирії зазначають, що командування жодним чином не допустить їх звільнення. При цьому льотчики розуміють, що навіть зараз виконання бойових вильотів в Україні є дуже-дуже небезпечним заняттям, а до червня повітряна оборона ЗСУ буде суттєво посилена.

Загарбники з сирійського контингенту скаржаться на те, що збройні сили Росії за останні 30 років перетворилися на виключно комерційну структуру, де всі від – солдата до генерала – займаються виключно власним збагаченням, але зовсім не розуміються на військовій справі. Ординці також скаржаться на те, що вони звикли перебувати у Сирії, де їхньому життю нічого не загрожувало.

При цьому вони отримували надбавки через службу за кордоном, а також бойові. В Україні ж вони так само зароблятимуть, але ризики для життя збільшаться у сотні разів.

Через це путінські військові сподіваються, що Росія зазнає нищівної поразки на фронті ще до того, як їх відправлять в Україну. Адже помирати за незрозумілу ідею не бажають навіть професійні військові пілоти, яких готували до подібних місій багато років.