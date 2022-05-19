Помирати не бажають: російські військові, яких перекидають із Сирії, не хочуть воювати в Україні
Контингент російських військ, що базувався у Сирії, може потрапити на територію України у червні. Вояк, що бомбардували лікарні та цивільних, перекидатимуть на Донбас без відпусток та навіть можливості побачитися з рідними.
За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, більшу частину сирійського контингенту складають нелюди з підрозділів військово-космічних сил та війська забезпечення й постачання. Однак навіть попри те, що робота левової частки путінських військових полягає не в участі у бойових діях на передовій, росіяни дуже й дуже бояться.
Дивіться також В'язниця краще, ніж смерть: майже 300 росіян втекли з поля бою на Донбасі
Рішення військового керівництва покинути Сирію, попри послаблення позицій друга Путіна Башара Асада, не було для ординців раптовим, оскільки вони цілком володіли інформацією про стан подій в Україні.
Вагнерівці вмовляють розривати контракти
- Загарбники, що кілька років перебували у Сирії, спілкувалися з бойовиками ПВК "Вагнера", з якими вони й співпрацювали під час загострення у 2015 – 2016 роках.
- У своїх розповідях найманці казали, що не бачили нічого більш жахливого, аніж війна проти України. За їхніми словами, участь у бойових діях у 2014-му, війна проти розрізнених загонів повстанців у Сирії, придушення опозиції у ЦАР, були просто прогулянкою порівняно з тим, що їм влаштували захисники України тепер.
- Чули російські загарбники й про кількість збитих літаків та гелікоптерів, що так само не додає їм хоробрості та бажання воювати проти підрозділів ЗСУ, ТрО, ДПСУ, Нацгвардії та поліції.
- Тож, коли путінські паркетні генерали оголосили про рішення перебазувати ординців для залучення до бойових дій в Україні, вони не стримували свого невдоволення, а ті найманці "Вагнера", які поки що залишилися живими, досить активно вмовляли своїх друзів із сирійського контингенту уникнути відрядження за будь-яку ціну.
Як стверджують в українських спецслужбах, воєнні злочинці, які звикли лише воювати з підрозділами без серйозних засобів ППО, розраховували на те, що після перебазування вони матимуть змогу хоча б поїхати додому та побачитися з рідними. Деякі хотіли знайти адвоката та розірвати контракт з армією. Утім, оскільки росіянам катастрофічно не вистачає сил та засобів для ведення серйозних бойових дій, генерали скасували навіть планові відпустки для всього контингенту.
Сподіваються, що Росія швидко програє
У розмовах з родичами деякі пілоти з Сирії зазначають, що командування жодним чином не допустить їх звільнення. При цьому льотчики розуміють, що навіть зараз виконання бойових вильотів в Україні є дуже-дуже небезпечним заняттям, а до червня повітряна оборона ЗСУ буде суттєво посилена.
Загарбники з сирійського контингенту скаржаться на те, що збройні сили Росії за останні 30 років перетворилися на виключно комерційну структуру, де всі від – солдата до генерала – займаються виключно власним збагаченням, але зовсім не розуміються на військовій справі. Ординці також скаржаться на те, що вони звикли перебувати у Сирії, де їхньому життю нічого не загрожувало.
При цьому вони отримували надбавки через службу за кордоном, а також бойові. В Україні ж вони так само зароблятимуть, але ризики для життя збільшаться у сотні разів.
Через це путінські військові сподіваються, що Росія зазнає нищівної поразки на фронті ще до того, як їх відправлять в Україну. Адже помирати за незрозумілу ідею не бажають навіть професійні військові пілоти, яких готували до подібних місій багато років.