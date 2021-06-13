Помітили лише після реакції росіян, – Овдієнко про скандал щодо форми збірної України

Росіяни обурилися новою формою футбольної збірної України на Євро-2020. Водночас вони досі впливають на так званий тон обговорень всередині українського суспільства.

Про це у своєму відеоблозі "Думки мої тихі" розповів журналіст та ведучий Артем Овдієнко. На його думку, українці продовжують регулярно й бурхливо реагувати на російські наративи.

Повний випуск блогу У росіян бомбить: форма збірної України на Євро-2020 виїдає очі Кремлю

Він зазначив, що хороше всередині країни українці зазвичай помічають лише тоді, коли росіяни починають обурюватися цим. Тоді як інакше – того хорошого не помічають, сказав журналіст.

Ми з вами ту форму помітили лише тоді, коли росіяни на неї відреагували. Якби не піднята Кремлем істерика, якби не розголос в ефірах російських пропагандистів, то пересічні українці тієї мапи на формі наших футболістів і не помітили б,

– сказав Артем Овдієнко.

Ведучий наголосив, що українці могли не оцінити важливість ідеї з формою збірної.

Повний випуск відеоблогу "Думки мої тихі" на 24 каналі: дивіться відео

Обурення Росії через форму збірної України: коротко