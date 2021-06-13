Помітили лише після реакції росіян, – Овдієнко про скандал щодо форми збірної України

Росіяни обурилися новою формою футбольної збірної України на Євро-2020. Водночас вони досі впливають на так званий тон обговорень всередині українського суспільства.
Про це у своєму відеоблозі "Думки мої тихі" розповів журналіст та ведучий Артем Овдієнко. На його думку, українці продовжують регулярно й бурхливо реагувати на російські наративи.
Повний випуск блогу У росіян бомбить: форма збірної України на Євро-2020 виїдає очі Кремлю
Він зазначив, що хороше всередині країни українці зазвичай помічають лише тоді, коли росіяни починають обурюватися цим. Тоді як інакше – того хорошого не помічають, сказав журналіст.
Ми з вами ту форму помітили лише тоді, коли росіяни на неї відреагували. Якби не піднята Кремлем істерика, якби не розголос в ефірах російських пропагандистів, то пересічні українці тієї мапи на формі наших футболістів і не помітили б,
– сказав Артем Овдієнко.
Ведучий наголосив, що українці могли не оцінити важливість ідеї з формою збірної.
Повний випуск відеоблогу "Думки мої тихі" на 24 каналі: дивіться відео
Обурення Росії через форму збірної України: коротко
- 6 червня збірна України з футболу презентувала свою нову форму для участі у Євро-2020.
- На формі зобразили написи "Слава Україні!", "Героям слава!" та карту України з тимчасово окупованим Кримом. Це обурило Росію й футбольний союз держави звернувся до УЄФА зі скаргою.
- В УЄФА висунули вимогу прибрати слова "Героям слава!".
- Вже 11 червня збірна України з футболу заявила, що офіційно затвердить гасла "Слава Україні" та "Героям слава" на своїй формі так, щоб це не порушувало правила УЄФА. Відповідні слова стали офіційними гаслами команди – УЄФА та УАФ досягли компромісу.