Помпео стурбований намірами Китаю купити "Мотор Січ" і сказав про це Зеленському
Сполучені Штати стурбовані через плани Китаю купити український завод "Мотор Січ". Глава держдепу Майк Помпео назвав інвестиції Китаю "зловмисними".
Помпео зробив цю заяву 26 серпня під час переговорів з Володимиром Зеленським, повідомили на сайті відомства.
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Держсекретар США заявив президенту Україні про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор. Зокрема, намірами придбати підприємство з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів "Мотор Січ".
Помпео назвав інвестиції Китаю "зловмисними".
Про що ще говорили телефоном Зеленський та Помпео
- розвиток подій в Білорусії;
- зусилля України по боротьбі з COVID-19;
- питання дипломатичного врегулювання, пов'язаного з російською агресією на Донбасі й відновленням українського суверенітету і територіальної цілісності в Криму.
Більше про це Зеленський провів телефонну розмову з Помпео: про що говорили
Що відомо про "Мотор Січ"?Це один з найбільших у світі виробників авіаційних та вертолітних двигунів. Виготовляє і супроводжує в експлуатації 55 типів і модифікацій двигунів для 61-го виду літаків і вертольотів.
Тривалий час його одноосібно контролював екснардеп В'ячеслав Богуслаєв. Він досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.