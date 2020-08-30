Сполучені Штати стурбовані через плани Китаю купити український завод "Мотор Січ". Глава держдепу Майк Помпео назвав інвестиції Китаю "зловмисними".

Помпео зробив цю заяву 26 серпня під час переговорів з Володимиром Зеленським, повідомили на сайті відомства.

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Держсекретар США заявив президенту Україні про стурбованість Сполучених Штатів інвестиціями Китаю в український промисловий сектор. Зокрема, намірами придбати підприємство з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів "Мотор Січ".

Помпео назвав інвестиції Китаю "зловмисними".

Про що ще говорили телефоном Зеленський та Помпео

розвиток подій в Білорусії;

зусилля України по боротьбі з COVID-19;

питання дипломатичного врегулювання, пов'язаного з російською агресією на Донбасі й відновленням українського суверенітету і територіальної цілісності в Криму.

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Зверніть увагу! У грудні 2019 року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю, аби врятувати "Мотор Січ".