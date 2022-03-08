Понад 10 мільярдів гривень надійшло на рахунок НБУ для підтримки армії, - Шмигаль
8 березня 2022 , 16:37Читать новость на русском
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на спеціально створений Національним банком України для допомоги армії надійшло вже понад 10 мільярдів гривень.
За словами прем'єр-міністра, за останні дні до спеціального рахунку НБУ вже перерахували понад 10 мільярдів гривень підтримки – сума далі зростає.
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Понад 10 мільярдів гривень надійшло на спеціально створений рахунок Національного банку України для підтримки нашої армії. Хочемо подякувати всім,хто допомагає Україні – за формальну допомогу, і за справжню дружню підтримку,
– сказав Шмигаль.