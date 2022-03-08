Понад 10 мільярдів гривень надійшло на рахунок НБУ для підтримки армії, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на спеціально створений Національним банком України для допомоги армії надійшло вже понад 10 мільярдів гривень.

За словами прем'єр-міністра, за останні дні до спеціального рахунку НБУ вже перерахували понад 10 мільярдів гривень підтримки – сума далі зростає.

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Понад 10 мільярдів гривень надійшло на спеціально створений рахунок Національного банку України для підтримки нашої армії. Хочемо подякувати всім,хто допомагає Україні – за формальну допомогу, і за справжню дружню підтримку,

– сказав Шмигаль.

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