Понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну, – ООН

Понад 10 мільйонів українців, у тому числі більша частина дитячого населення України, залишили свої домівки з початку війни минулого місяця.

Українські біженці

Про це заявила заступниці координатора ООН з надзвичайних ситуацій Джойс Мсуя. За її словами, з них 6,5 мільйона є внутрішньо переміщеними особами і 3,9 мільйона стали біженцями, тобто перетнули кордони з сусідніми країнами.

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Вона додала, що гуманітарна допомога збільшується щодня, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють із понад 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

Україна – це гуманітарний парадокс: пліч-о-пліч з крайнім насильством ми бачимо надзвичайну доброту, глибоку солідарність і найніжнішу турботу,

– розповіла Мсуя.

Гуманітарна допомога ООН

За її словами в Україну від ООН вже доставили понад 180 тонн медичних товарів, і понад 470 тонн прямують в країну. Але для надання більшої гуманітарної підтримки потрібні домовленості щодо припинення вогню.

Вона додала, що ситуація в Україні відкриває двері для торгівців людьми та злочинців, які користуються можливістю, яку надає нестабільність через війну.

"ООН розширює служби захисту для українців, які тікають з країни, а також всередині держави, надаючи доступну інформацію про безпечні варіанти та маршрути, доступ до телефонів довіри та безпечний притулок", – заявила Мсуя.

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