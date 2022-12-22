Понад 10 тисяч нових могил: AP навели шокуючі факти з окупованого Маріуполя
Джерело:Associated Press
З початку окупації Маріуполя росіяни не зупиняли свої звірства в тимчасово захопленому місті. Нещодавно там виявили величезну кількість нових могил.
Їх щонайменше 10 300 й у самому Маріуполі, й на його околицях, а більшість знаходиться на кладовищі "Старий Крим". Виявити це вдалося шляхом аналізу супутникових знімків з початку березня по грудень 2022 року.
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Понад 50 тисяч квадратних метрів кладовища
Так, у виданні виміряли кожну ділянку сітки, де було розширено кладовище, та підрахували, що загальна площа, зайнята новими могилами, становить понад 51 500 квадратних метрів. Щоб викопати довгі траншеї для могил росіяни ж використовували важку техніку.
Після таких поховань нові могили виглядали як кургани, на яких подекуди виднілися дерев’яні хрести з іменами та датами. Однак, зазначають в Associated Press, здебільшого над похованнями знаходяться невеличкі таблички з написаними від руки цифрами. Ба більше, декілька могил позначені не одним номером, що потенційно вказує на братську могилу.
В AP також підрахували кількість могил на окремих ділянках кладовища та встановили, що в середньому приблизно одна могила там розташована на кожні шість квадратних метрів.
Як розрослося кладовище "Старий Крим" у Маріуполі / Фото Maxar Technologies
Аналіз проводили на основі обмеженої доступної інформації
За словами трьох судових археологів, які мають досвід розслідування воєнних злочинів у масових похованнях, аналіз був обґрунтованим. Він проводився на обмеженій доступній інформації та при відсутності доступу до самих могил.
Варто також зазначити, що Роланд Вессінг, який брав участь у розкопках масових поховань у Боснії, Хорватії та Іраку, розповів, що кількість могил не обов’язково збігається з кількістю вбитих українців. Також аналіз не може визначити, як загинули поховані у могилах люди.
Проте у виданні підкреслили, що в інших місцях масових поховань в Україні часто виявлялося, що могили були братськими. Ба більше, людські останки явно свідчили про ознаки насильницької смерті, зокрема, мали:
- травми від вибуху,
- кульові поранення,
- зв’язані мотузкою руки.