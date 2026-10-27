"Понад 100 ракет по Києву за 2 тижні": Зеленський закликав США розблокувати Patriot

Росія за два тижні випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київщині, пошкодивши інфраструктуру та метро. Володимир Зеленський заявив про гостру нестачу ракет Patriot та закликав Пентагон дозволити постачання.

У вечірньому зверненні Президент України наголосив, що удари загарбників спрямовані проти логістичних артерій та енергетичного комплексу.

Що відомо про останні обстріли столиці?

Серед пошкоджених об'єктів опинилися Південний міст у столиці, а також кампус Торговельно-економічного університету та прилеглий парк Кіото.

Внаслідок ворожих атак зафіксовано жертви серед цивільного населення, а вибухи також пошкодили лінії метрополітену й житлові будинки. Масований терор поширюється й на інші українські регіони, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Одесу, Харків, Суми та Херсон.

Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. Завдання дуже складне. На жаль, є і жертви,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Потреба в рішеннях Пентагону щодо ракет Patriot

Українське керівництво підкреслює, що міжнародні партнери мають бачити наслідки систематичних обстрілів українських міст. Ключова роль у забезпеченні протиповітряної оборони належить Сполученим Штатам Америки, де наразі ухвалюються рішення про надання оборонних пакетів.

Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із "петріотами". Щоб були відповіді і щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання "петріотів",

– заявив глава держави.

Президент зауважив, що через відкладені пакети протиповітряної оборони захищатися від російської балістики стає значно важче. Нестача боєприпасів безпосередньо впливає на дипломатичну стійкість України під час війни.

Дипломатичний трек та ситуація на лінії фронту

Окрім координації дій зі США, триває діалог із європейськими лідерами, зокрема проведено розмови з керівництвом Норвегії та Фінляндії. На листопад очікується переговорний формат за участю представників України, Сполучених Штатів і Росії за обов'язкової присутності Європи.

Попри тиск з повітря, українські військові стримують противника на передовій та реалізують успішні контрудари. Зокрема, підрозділ Хартія провів технологічну операцію Велес на Куп'янському напрямку, заблокувавши спроби росіян просунутися підземними трубами.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, загалом під час операцій воїнів ДШВ та операції "Вівальді" на Донеччині українські захисники звільнили сотні квадратних кілометрів територій.