Оточення Бойка масово скуповувало квартири у Києві: інвестиції на понад 70 мільйонів доларів

Оточення Юрія Бойка через інвестиційний фонд "Хантер" отримало щонайменше 1107 квартир у Києві. Загальна сума вкладень у нерухомість могла перевищити 70 мільйонів доларів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на розслідування Hromadske. Інвестиційний фонд "Хантер", записаний на осіб з оточення колишнього лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, за останнє десятиліття отримав щонайменше 1107 квартир у столиці.

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Як пов'язані фонди "Хантер" та Юрій Бойко

Це стало можливим завдяки багатомільйонним інвестиціям у будівництво житлових комплексів у Києві.

За інформацією журналістів, фонд "Хантер" контролює кіпрська компанія KOTRYNA HOLDING Ltd., власником якої є українець Павло Якубенко. Ця особа фігурувала у низці компаній, які пов’язують із Бойком.

Крім того, його син Володимир Якубенко працював у НАК "Нафтогаз України" в той час, коли компанію очолював Бойко.

Фонд "Хантер" розпочав інвестування у житлову нерухомість ще у 2015 році. Перший проєкт, у який він вклав кошти, – ЖК "Французький квартал 2". У 2017 році інвестиційна активність зросла – фонд почав вкладати у будівництво ЖК "Камертон" та ЖК "Welcome Home на Ревуцького".

Скільки квартир отримало оточення Бойка?

За даними розслідувачів, у 2018 році фонд "Хантер" оформив на себе 49 квартир у "Французькому кварталі 2", 47 із яких одразу продали. У ЖК "Welcome Home на Ревуцького" фонд отримав 198 квартир і приміщень площею майже 13 000 метрів квадратних, а у ЖК "Камертон" – 71 квартиру на 6000 метрів квадратних.

Інвестиції продовжились і надалі. У 2018 році фонд вклав кошти у ще три будинки "Французького кварталу 2" та додатковий будинок у ЖК "Welcome Home на Ревуцького". У результаті оточення Бойка отримало ще 407 квартир на 30 000 метрів квадратних.

Загальний обсяг інвестицій перевищує 70 мільйонів доларів

Розслідувачі зазначають, що фонд також інвестував у ЖК LaLaLand, розташований на вулиці Берковецькій. Авансовий платіж за цей проєкт становив понад 6 мільйонів доларів, у результаті чого фонд отримав 157 квартир.

Окрім того, з 2019 до 2024 року фонд продовжував купувати нерухомість у Києві, включно з квартирами на Дніпровській набережній, у ЖК "Будинок на Вавілових" та інших комплексах.

Загалом, за підрахунками журналістів, оточення Бойка отримало щонайменше 1107 квартир, а загальний обсяг інвестицій міг перевищити 70 мільйонів доларів.

Попри ці мільйонні активи, офіційно Юрій Бойко не має бізнесу. В його деклараціях зазначено, що єдиним підприємцем у родині є його дружина Віра Бойко, чия компанія "Столична нерухомість" приносила близько 2,5 мільйонів гривень доходу на рік. Тим часом фонд "Хантер" продовжував активно вкладати кошти у будівництво.

