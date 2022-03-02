Понад 120 тисяч осіб: журналісти створили сайт зі списками російських окупантів

Перелік більшості російських терористично-загарбницьких угруповань журналісти 24 каналу та активісти отримали з надійних та перевірених джерел. 2 березня почнеться активне розповсюдження даних серед росіян.

Як зазначили розробники сайту "Русский оккупант", аби його не спіткала доля аналогічних проєктів, одразу після блокування домену роскомнадзором почне працювати резервний сайт.

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Запасних доменів та серверів так багато, що росіянам доведеться виключати інтернет, аби їх населення не могло дізнатися інформацію про те, чи закинули того чи іншого окупанта до нашої держави.

Російські матері нарешті зможуть дізнатися правду

Величезна кількість родичів окупантів взагалі нічого не знає про їх долю. Перед просуванням на наші кордони у деяких загарбників забрали мобільні телефони. Родичам сказали, що вони деякий час перебуватимуть без зв’язку у Білорусі чи на прикордонних з Україною територіях "на навчаннях". Родичам окупантів влада РФ нічого не каже. Для приховування кількості знищених та поранених загарбників росіяни добивають "300-х", залишають тіла в Україні.



Полонені російські окупанти / Фото "Главком"

Тих, кого все ж таки рятують, відвозять здебільшого до Білорусі, де планують утримувати якомога довше.

Хоча більшість трупів Росія покидає на полі бою, деякі все ж таки везуть до мобільних крематоріїв або до моргів у Білорусі (основний напрямок) та прикордонних міст РФ.

Матерям та дружинам російських загарбників у військкоматах та командуванні не кажуть нічого про долю їх рідних. Тому вкрай важливо, аби у кожній сім’ї дізналися про те, що їх родич перебуває в Україні, що він може вже бути мертвим, або помре найближчим часом.

Як працює сайт "Русский оккупант"

Активісти кажуть, що актуальне посилання на сайт буде опубліковане у спільноту "Солдат, вернись домой" у телеграмі. Домени на цьому каналі будуть змінюватись, сам канал залишатиметься стаціонарним. Посилання на нього розповсюджуватиме IT-армія, запускатиметься реклама з таргетуванням Росії по всіх соцмережах.

Ми закликаємо всіх українців поширювати посилання на телеграм спільноту серед Росіян. Можете шукати родичів військових зі списку, писати їм у соцмережі, розкидувати інформацію по різних акаунтах, але робити це без агресії. Наша мета – зупинка війни з боку Росії. Рідні тих окупантів, які перебувають в Україні, мають вимагати від Путіна зупинки війни. Тільки так вони матимуть шанс побачити своїх дітей чи братів живими, - зазначили розробники "Русского оккупанта".



Росіяни можуть дізнатися, / Скриншот сайту "Русский оккупант"

Полонених ніхто не катує

Також активісти наголосили, що сім’ї російських загарбників, як і самі терористи ЗС РФ, мають бути впевненими, що з ними все буде добре. За здачу у полон у Росії їх точно не судитимуть. Іноземці готові платити їм гроші за складання зброї. Бійці ЗСУ та територіальної оборони обов’язково надаватимуть всім медичну допомогу, годуватимуть та ставитимуться згідно зі всіма міжнародними конвенціями. Тим окупантам, які нікого не вбили та не вчиняли військових злочинів взагалі боятися нема чого.