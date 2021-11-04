Понад 120 тонн рідкого кисню: меткомбінат "Азовсталь" допомагає лікарням у боротьбі з COVID-19

Протягом двох тижнів металургійний комбінат "Азовсталь" Групи "Метінвест" передав 123,74 тонни рідкого кисню лікарням у Київській, Чернігівській та Донецькій областях.

На сьогодні, в умовах пандемії медустанови все більше потребують безперебійного постачання кисню для лікування хворих на COVID-19. Не залишившись осторонь, Група "Метінвест" оперативно відреагувала на запит Міністерства охорони здоров'я України щодо допомоги у складній ситуації. Підприємства компанії організували відвантаження життєво необхідного газу, а міністерство розподілило його у вісім областей України.

Одразу три лікувальні заклади отримали рідкий кисень від меткомбінату "Азовсталь" у жовтні. Говорячи про об'єми кисню, для кисневої терапії ковідних хворих на Київську міську клінічну лікарню №6 передано 62,34 тонни, Чернігівській міській лікарні №2 – 20,28 тонни та Лиманській центральній районній лікарні – 16,28 тонни кисню. Зокрема, на початку листопада 18,84 тонни рідкого кисню направили до Васильківської центральної районної лікарні.

Меткомбінат "Азовсталь" також забезпечує киснем 3 медичні заклади Маріуполя, які лікують хворих із COVID-19 – цього тижня їм відвантажили 6 тонн рідкого кисню.

Система охорони здоров'я, як ніколи раніше, зазнає колосального навантаження – пацієнтів з ковідом, які потребують кисневої підтримки, стає все більше, крім того, багато лікарень відчуваю дефіцит життєво необхідного газу. Група Метінвест оперативно відреагувала на ситуацію і вже з 23 жовтня, "Азовсталь", як і наші колеги з меткомбінату імені Ілліча, почала відвантажувати кисень медустановам України,

– наголосив директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Іван Голтв.

Зауважимо, що першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом 2020 року Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова. З цією метою особистою ініціативою Ріната Ахметова було виділення близько 500 млн грн у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні". Проєкт допоміг вижити 1,4 млн людей. Це стало найбільшим внеском одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності.

Понад 500 медустанов по всій Україні отримали більше ніж 1 000 одиниць обладнання, зокрема 216 апаратів ШВЛ та сотні тисяч експрес-тестів, ЗІЗ та витратних матеріалів.

Також понад 100 млн грн з початку епідемії було направлено на боротьбу із поширенням коронавірусної інфекції в Україні Фондом Вадима Новинського. Кошти прямували на закупівлю апаратів ШВЛ, ПЛР-тестів та спеціалізованих лабораторій, засоби індивідуального захисту для медиків. Все це централізовано розподілялося у клініках Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Зокрема, 3,8 млн грн було виділено на матеріальну підтримку 31 сім'ї медиків, які померли внаслідок COVID-19.