Понад 142 мільйона тонн сталі виробили 80 тисяч співробітників Метінвесту за 15 років роботи

За 15 років роботи підприємства Метінвесту виробили понад 142 млн тонн сталі. З такого обсягу металу можна створити 20 тисяч Ейфелевих веж. А весь цей обсяг сталі виробляють 80 тисяч співробітників Групи Метінвест.

Таким фактом пресслужба компанії поділилась на спеціальному сайті, присвяченому 15-річчю її роботи robymo.com.ua .

Показником успішності є те, що на сьогодні Група входить в Топ-15 світових видобувачів залізняку, також в Топ-10 виробників товстолистового та гарячекатаного прокату. А також Метінвест займає 42 позицію серед світових виробників сталі.

Ми велика міжнародна промислова група. Також нас ніжно називають "українським сталевим гігантом", тому що ми займаємося видобутком сировини, виплавкою сталі та продажем металопродукції в усьому світі. І ми єдина компанія з українським корінням, яка входить до переліку провідних світових виробників сталі та видобувачів залізняку,

– йдеться на сайті присвяченому святкуванню 15-річчя Групи.

Метінвест – вертикально інтегрована гірничодобувна група компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю.

Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Варто підкреслити, що основними акціонерами Метінвесту є група СКМ Ріната Ахметова (71,24%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.