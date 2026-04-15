До 1,5 тисячі кілометрів відстані: "Мадяр" підтвердив атаку на нафтохімзавод у Стерлітамаку

Дрони Сил оборони України долетіли до російського Башкортостану. Вони вдарили по нафтохімічному заводі у Стерлітамаку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Що відомо про удар по нафтохмізаводу?

Українські безпілотники 15 квітня атакували російський нафтохімічний завод у місті Стерлітамак, що у Башкоторстані. Дрони 1 Окремого центру СБС ЗСУ подолали до 1 500 кілометрів відстані, щоб вдарити по об'єкту.

"Мадяр" зазначив, що завод спеціалізується, зокрема, на виробництві авіаційного палива для поршневих двигунів літаків та вертольотів.

АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод" – частина групи компаній "Росхим". Він постачає каучук, фенольні антиоксиданти та інші полімерні матеріали для військової техніки та інших оборонних об'єктів.

Місцеві раніше публікували кадри після атаки. На них було видно стовп диму, що здіймався у небо в районі важливого для Росії об'єкта.

Наслідки атаки на "Стерлітамакському нафтохімічному заводу"

