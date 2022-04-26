Понад 2 мільйони людей в Україні стали переселенцями — Мінсоцполітики

Через напад Росії багато українців змушені були тікати зі свого дому. У Мінсоцполітики повідомили, що внутрішньо переміщених осіб за час воєнного стану вже зареєструвалось понад 2 мільйони.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна звернула увагу на те, що війна триває вже 8 років. Тому кількість тих, хто з 2014 року змушений був покинути домівки та шукати прихистку в інших регіонах країни, більша.

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На сьогодні у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйона людей. З них понад 2 мільйони – це люди, які вимушено перемістились після впровадження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона вимушено перемістились вперше,

– пояснила вона.

Найбільше людей після широкомасштабного нападу Росії перемістились до Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Київської областей.

Загалом найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Яку допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи

Людям та громадам, які безкоштовно розміщують у себе переселенців, уряд компенсує комунальні витрати.

Держава також надає допомогу на проживання переселенцям з територій бойових дій. Вони можуть отримати 3 тисячі гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2 тисячі гривень для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує кошти за березень та квітень.

З травня допомогу зможуть отримати 2 категорії внутрішньо переміщених осіб:

Тим, які перемістилися з територіальних громад, що розташовані в районі бойових дій, тимчасово окуповані, в оточенні. Їхній перелік затвердить Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони.

Тим, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання через пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

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