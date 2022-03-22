Понад 20 мільйонів гривень застави у справі про імпорт бітуму з Росії спрямували на потреби ЗСУ

20,7 мільйона гривень застави у справі про незаконний імпорт російського бітуму в Україну було звернено на користь держави. Кошти перерахували на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора на офіційній сторінці у телеграмі. 24 канал передає деталі справи.

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Справа про незаконний імпорт російського бітуму

Бенефіціар низки підприємств упродовж 2015 року організував купівлю на території Росії дорожнього бітуму. Чоловік імпортував придбане в Україну вантажівками через тимчасово окуповану територію Криму, Керченською переправою, що суперечить чинному законодавству України.

При цьому підприємець сплатив незаконно створеним митним органам Росії на території автономної республіки Крим митні платежі на суму, еквівалентну 3,8 мільйона гривень. Разом з тим чоловік шляхом обману заволодів майном підприємств-контрагентів за поставлені товари у розмірі понад 19 мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування обвинуваченому було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення 20,7 мільйона гривень застави, яку він і вніс. Далі горе-підприємець порушив визначені судом зобов'язання і покинув територію України, виїхавши через Росію до Вірменії.

До слова, за клопотанням прокурора, судом було внесено ухвалу про звернення внесеної обвинуваченим застави на користь держави. Так, 20,7 мільйона гривень перераховано на потреби Збройних Сил України.

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