Понад 2,5 мільйона українців виїхали за кордон, але вони хочуть повернутись додому, – Свириденко

Через військову агресію російських окупантів проти України, понад 2,5 мільйона українців вже виїхали за кордон, і цифра буде збільшуватися.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, військове вторгнення Росії спровокувало найбільшу міграційну кризу в ЄС з часів Другої Світової війни.

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"Люди вимушено залишають свої домівки, рідних та близьких, щоб врятувати свої життя та життя своїх дітей", – зазначила вона.

У свою чергу, нинішня міграційна криза має декілька суттєвих відмінностей. Зокрема, українці не мають наміру надовго залишатись у Європі та чекають на можливість повернутися додому, а ті, хто виїхав до початку війни, не планували перебувати у країнах Європи тривалий час.

Головна мета тих, хто перетнув кордон – безпека, вони чекають на завершення військових дій,

– підкреслює Свириденко.

Також характерною рисою є гендерна особливість, адже виїзд за кордон наразі дозволений лише жінкам, дітям та чоловікам непризовного віку.

Для того, щоб процес повернення додому наших співвітчизників став набагато швидшим, Свириденко закликала Європу допомагати українській армії та брати активну участь у євроінтеграції України.

Нам необхідна фінансова та гуманітарна допомога, наша армія потребує посилення – ми не нападаємо, ми захищаємося. А після перемоги важливо включитися в процес відбудови нашої держави та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу,

– заявила віцепрем'єр-міністерка.

Завдяки цим крокам країни Євросоюзу зможуть подолати наявну міграційну кризу та створять базу для подальшого відновлення та розвитку України – важливого стратегічного партнера регіону та світу, резюмувала Свириденко.

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