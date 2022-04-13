Понад 30 країн погодилися давати 60 мільйонів барелів щодня, – Байден про нафтову ізоляцію Росії

Аби запобігти подорожчанню бензину в США, президент Джо Байден дозволив випускати 1 мільйон барелів зі стратегічного фонду щодня. Ще 30 країн даватимуть 60 мільйонів барелів.

Байден заявив, що бюджети американців не повинні страждати від того, що президент Росії Володимир Путін вчиняє геноцид в Україні. Цікаво, що раніше він не визнавав бажання російських окупантів буквально знищити українців.

До теми Байден вперше назвав війну в Україні влаштованим диктатором геноцидом

Понад 30 країн погодилися давати 60 мільйонів барелів щодня

Байден зауважив, що вторгнення Росії в Україну зумовило зростання вартості на газ і харчові продукти в усьому світі. 70% підняття цін у березні припало на "подорожчання Путіна". Президент США зауважив, що робить усе можливе, аби його подолати.

Щоб допомогти впоратися з "подорожчанням Путіна", я дозволив випускати 1 мільйон барелів на день протягом наступних 6 місяців із нашого стратегічного нафтового резерву, а понад 30 країн погодилися випустити 60 мільйонів додаткових барелів,

– зауважив Байден.

За його словами, це найбільший колективний випуск в історії. Він допоміг зупинити зростання цін на нафту. Водночас завдяки спільному вивільненню резервів ці ціни почали знижуватись. Байден підсумував, що американці повинні побачити економію своїх сімейних бюджетів.

Варто подивитися: ембарго для Росії – це лише питання часу