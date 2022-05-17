Понад 350 ув'язнених відпустили воювати: чи повернуть їх за ґрати після перемоги

З початку повномасштабного вторгнення в Україні відбулося три хвилі помилування ув'язнених, які пішли воювати. Зараз в бойових діях беруть участь 363 такі людини.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Одразу після дострокового звільнення ув'язнені йшли до Збройних Сил України або ж до тероборони.

Актуально Усе відбуватиметься лише через суд, – Малюська про процедуру заборони проросійських партій

Чи повернуть цих людей до тюрми після перемоги

Денис Малюська наголосив, що перед звільненням була тривала оцінка цих ув'язнених. Насамперед перевіряли, чи не становитимуть вони загрозу для суспільства і чи будуть корисними для Збройних Сил України.

Ми випускали лише тих осіб, в яких переконалися, що вони не становлять небезпеку для суспільства і що зможуть допомогти в обороні нашої держави, – розповів Денис Малюська.

Майже у всіх звільнених з-під ґрат завершувався термін ув'язнення. Їх не вважають небезпечними для суспільства, адже вони вже майже "відсиділи" свій час. Саме тому після перемоги або закінчення контракту із ЗСУ вони не будуть повертатися до в'язниці. Якщо, звісно, не скоять нового злочину.

"Як правило, це стосувалося осіб, в яких термін ув'язнення був на завершальному етапі. Повертати їх немає сенсу. Вони точно втратили суспільну небезпеку. Відповідно ризики, що вони повернуться, якщо не скоять нового злочину, були мінімальні або відсутні взагалі", – пояснив Малюська.

Чи планують 4 хвилю помилувань ув'язнених для ЗСУ

В Міністерстві юстиції думають над цим варіантом. Але наразі він неактуальний: в українській армії вистачає добровольців. Тим паче, що ЗСУ не зверталися з проханням помилувати ще більшу кількість ув'язнених.

Денис Малюська також пояснив, за яким принципом вони робили хвилі помилувань. Головний підхід – "збільшення ризиків до прийнятного мінімуму".

Розумієте, кожна хвиля – збільшення ризиків до прийнятного мінімуму. Перша хвиля – жодних сумнівів. Друга хвиля – трішки є сумніви. Третя хвиля – сумнівів дещо більше, але є переконання, що все буде нормально, – пояснив Денис Малюська.

Раніше міністр юстиції України пояснив, як швидко російські окупанти отримають вироки за свої воєнні злочини. За його словами, це буде, щонайменше, через 1-2 роки. І це ще дуже швидко, адже міжнародні юрисдикції завжди були повільними.

Важливо – ПАРЄ підтримала створення трибуналу для Росії: дивіться відео