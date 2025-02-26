Понад 40 вибухів: дрони ГУР атакували морський порт і НПЗ в російському Туапсе

У російському Туапсе у Краснодарському краї було багато вибухів, а також був атакований морський порт. Як виявилося, це була робота ГУР.

Про це 24 Каналу повідомило обізнані джерела. Співрозмовники наголосили, що в Туапсе також був пошкоджений і інший важливий для окупантів об'єкт.

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Джерело зазначило, що в ніч на 26 лютого силами Головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил Оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу, що в Краснодарському краї Росії.

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Як повідомляють співрозмовники в розвідці, внаслідок атаки на об'єкті пролунало не менше ніж 40 вибухів та виникла пожежа. Також було пошкоджено нафтопереробне обладнання.

Влада держави-терориста визнала факт атаки на Туапсе, в той час, як місцеві жителі публікують в мережі фото та відео наслідків ураження та повідомляють про атаку також на місцевий морський порт,

– зазначили джерела.

Співрозмовники наголосили, що комплекс уражених об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії. Детальна інформація щодо результатів ураження уточнюється.

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"Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших у Росії, а Туапсинський порт – один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом, зв'язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів Росії", – зазначили джерела.

До слова, керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомляв, що в цілому порт в Туапсе відіграє важливу роль у підтримці військової логістики держави-терориста. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб, забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту країни-агресорки, зокрема тих, що залучені у війні проти України.