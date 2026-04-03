24 Канал Новини України Понад 400 БпЛА зараз атакує Україну, можливі й нові пуски, – Ігнат
3 квітня, 09:49
Оновлено - 10:10, 3 квітня

Сергій Попович
Основні тези
  • Понад 400 безпілотників атакують Україну з різних напрямків, і можливі нові пуски.
  • Дрони фіксуються у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, у небі також є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Російські війська атакують Україну великою кількістю дронів. Вони розосереджені по різних напрямках.

Про це повідомив начальник управління комунацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Чим Росія атакує Україну?

За словами Ігната, станом на 07:00 фіксувалося близько 240 безпілотників, а зараз їх вже понад 400. Він не виключає, що можуть бути ще пуски. Він наголосив, що Росія атакує не лише "Шахедами", а й безпілотниками різних типів.

Ворожі дрони летять у Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській, Сумській областях, тобто з різних напрямків.

Також у небі є бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

Якщо будуть пуски й будуть ракети з'являтися, то обов'язково про це повідомимо,
– додав Юрій Ігнат.

Вибухи лунають у кількох регіонах

  • Вранці 3 квітня вибухи лунали у Черкасах та на околицях міста. Згодом з'явилася інформація про роботу ППО по ворожих цілях.

  • Вибухи чули й на Полтавщині. Голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що у Кременчуцькому районі працює ППО.