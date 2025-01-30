Понад 5 мільярдів гривень з бюджету Києва виділено на підтримку Сил оборони, – Віталій Кличко

Київрада виділила понад 5 мільярдів гривень на підтримку військових. Найбільше спрямують на програму "Захисник Києва".

Про це повідомив Віталій Кличко. "Ми маємо ухвалити перші зміни до бюджету міста на 2025 рік. І виділити понад 5 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони та безпеки. Зокрема, 4,9 мільярда гривень будуть спрямовані на програму "Захисник Києва", – заявив мер.

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"Понад 93 мільйони гривень додатково виділяємо на соціальний захист ветеранів та ветеранок. Ще 10 мільйонів передбачаємо як субвенцію від столиці до Державного бюджету України для забезпечення заходів з оборони", – сказав під час сесії Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що київські депутати пропонують Верховній Раді внести зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять громадам заздалегідь планувати видатки на підтримку Сил оборони.

Існуючі положення Бюджетного кодексу обмежують можливості місцевих рад, зокрема й Київську міську раду, у фінансуванні нагальних потреб Сил оборони. Сьогодні ми можемо використовувати для цього тільки залишки бюджету, які формуються наприкінці року, та кошти з перевиконання дохідної частини бюджету. Це не відповідає викликам, з якими стикається наша держава. Тому ми звернемося до Верховної Ради України з тим, аби парламент вніс зміни до Бюджетного кодексу. Це дозволить місцевим громадам планувати видатки на підтримку наших військових і тероборони заздалегідь – при формуванні бюджету,

– наголосив Кличко.

Також повідомлялося, що депутати Київради проголосували за збільшення одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян до 50 тисяч гривень, яке ініціював Віталій Кличко.