Понад 50 загиблих: у Мексиці перекинулась вантажівка з мігрантами
Джерело:CNN
Аварія з десятками жертв та потерпілих сталась на півдні Мексики. У вантажівці їхали більше ніж сотня мігрантів з Центральної Америки. Транспортний засіб перекинувся та врізався у стовп.
Смертельна автотроща сталась у штаті Чіапас, на шосе, яке веде до столиці штату. Національність жертв ДТП поки не встановлена.
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Частина мігрантів були з Гватемали
Потерпілі, яких доправили до лікарні, сказали, що вони приїхали з Гватемали. Понад 50 осіб отримали травми, троє з них у дуже важкому стані. Наразі точна причина трагедії не встановлена.
Перекидання вантажівки могло спричинити:
- висока швидкість руху,
- велика кількість людей у фурі,
- складний поворот, у який могли не вписатись.
Рятувальники, які першими прибули на місце аварії, сказали, що людей у вантажівці було ще більше. Проте частина з тих, хто був легко травмований, просто втекли, побоюючись затримання.
Що розповіли потерпілі
Потерпілі розповіли, що сіли у вантажівку вже на території Мексики – неподалік кордону з Гватемалою. За те, аби потрапити до штату Пуебла, кожен з них заплатив по 2 500 – 3500 доларів.
Після цього вони мали домовитись з іншими людьми, які б доставили їх до кордону США.
Мої співчуття жертвам і родинам постраждалих. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з урядом штату. Ми контактуємо з міністерствами закордонних справ постраждалих країн,
– сказав глава МЗС Мексики Марсело Ебрард.
Дивіться моторошне відео з місця аварії:
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Що відомо про незаконну міграцію у Мексиці:
- Найчастіше через Мексику на територію США пробують потрапити мігранти з Гондурасу, Нікарагуа та Гватемали.
- У цих країнах – продовольча криза, високий рівень корупції та злочинності.
- Лише у листопаді мексиканська влада виявила 600 мігрантів, яких розмістили в двох трейлерах.
- 2021 рік став рекордним за кількістю спійманих нелегальних мігрантів.