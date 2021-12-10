Понад 50 загиблих: у Мексиці перекинулась вантажівка з мігрантами

Аварія з десятками жертв та потерпілих сталась на півдні Мексики. У вантажівці їхали більше ніж сотня мігрантів з Центральної Америки. Транспортний засіб перекинувся та врізався у стовп.

Смертельна автотроща сталась у штаті Чіапас, на шосе, яке веде до столиці штату. Національність жертв ДТП поки не встановлена.

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Частина мігрантів були з Гватемали

Потерпілі, яких доправили до лікарні, сказали, що вони приїхали з Гватемали. Понад 50 осіб отримали травми, троє з них у дуже важкому стані. Наразі точна причина трагедії не встановлена.

Перекидання вантажівки могло спричинити:

висока швидкість руху,

велика кількість людей у фурі,

складний поворот, у який могли не вписатись.

Рятувальники, які першими прибули на місце аварії, сказали, що людей у вантажівці було ще більше. Проте частина з тих, хто був легко травмований, просто втекли, побоюючись затримання.

Що розповіли потерпілі

Потерпілі розповіли, що сіли у вантажівку вже на території Мексики – неподалік кордону з Гватемалою. За те, аби потрапити до штату Пуебла, кожен з них заплатив по 2 500 – 3500 доларів.

Після цього вони мали домовитись з іншими людьми, які б доставили їх до кордону США.

Мої співчуття жертвам і родинам постраждалих. Ми постійно перебуваємо на зв'язку з урядом штату. Ми контактуємо з міністерствами закордонних справ постраждалих країн,

– сказав глава МЗС Мексики Марсело Ебрард.

Дивіться моторошне відео з місця аварії:

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Що відомо про незаконну міграцію у Мексиці: