Понад 500 броньованих машин, 100 танків, 14 літаків і навіть БУК: скільки вже втратила Росія
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та їх техніку. Станом на 26 лютого відомо, що Росія вже втратила понад 500 бойових броньованих машин, 100 танків, 14 літаків та іншої техніки.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російська армія втратила вже щонайменше 3000 бійців.
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Інші втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого:
- Літаки – 14
- Гелікоптери – 8
- Танки – 102
- Бойові броньовані машини – 536
- Гармат – 15
- ЗРК БУК – 1
- Автомобільна техніка – 17.
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Текст публікації Ганни Маляр:
Втрати ворожих російських військ станом на 6 ранку 26 лютого 2022:
Літаки –14
Гелікоптери – 8
Танки – 102
Бойові броньовані машини – 536
Гармат – 15
ЗРК БУК – 1
Автомобільна техніка – 17
Особовий склад – 3000.