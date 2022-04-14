Понад 55% оплати за комунальні послуги надходять, – Кличко подякував киянам

У Києві рівень оплати за комунальні послуги становить понад 55%. Кияни платять за комунальні послуги попри війну Росії проти України.

Комунальні послуги можна сплатити без комісії

Відповідні дані озвучив столичний мер Віталій Кличко. Він подякував киянами, що вони "в такий складний час" платять за комунальні послуги.

До речі Дві третини киян вже повернулися до столиці, – Кличко

Хочу зазначити, що мешканці міста навіть в такий складний час платять за комунальні послуги. У столиці на сьогодні понад 55% оплати за всі послуги. Хочу подякувати киянам за їх свідомість і розуміння,

– сказав мер Києва.

Кличко розповів, що отримані кошти спрямовують на закупівлю необхідних ресурсів і матеріалів. Окрім того, завдяки цим коштам здійснюють виплату зарплат працівникам київських підприємств.

Столичний мер додав, що через усі муніципальні сервіси за комунальні послуги можна сплатити без комісії.

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