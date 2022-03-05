Понад 66 тисяч чоловіків повернулися в Україну, щоб захищати державу

До України за час війни повернулися 66 тисяч 224 чоловіки. Вони доводять всім, що українці завжди готові захищати свою країну.

Така кількість добровольців – це 12 бойових і мотивованих бригад. Про це повідомив Олексій Резніков 5 березня.

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66224. Саме стільки чоловіків станом на зараз повернулися з-за кордону, аби захистити свою Країну від орди. Це ще 12 бойових і мотивованих бригад ! Українці, ми непереможні,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що ЗСУ надалі продовжують громити ворожі війська. Так, біля Харкова українські військові повністю знищили 488-й мотострілецький полк країни-агресора.

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