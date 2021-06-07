Понад 80 нардепів-мільйонерів орендують житло за бюджетні гроші, – Комітет виборців України

147 народних депутатів орендують житло за бюджетні гроші. З них 81 має на своїх рахунках понад мільйон гривень.

Найбільше в переліку представників зі "Слуги народу" – 67 нардепів. У середньому щомісячно парламентарі отримують з бюджету 20 тисяч гривень компенсації для оренди помешкання. Ці гроші вони можуть витратити також на винайм готельного номера.

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До списку депутатів-мільйонерів, яким виплачують компенсацію за орендоване житло потрапили:

Олег Воронько, "Слуга народу" – задекларував 129 мільйонів гривень;

Сергій Магера, позафракційний – задекларував 25,5 мільйона гривень;

Остап Шипайло, "Слуга народу" – задекларував 22,5 мільйона гривень;

Олександр Трухін, "Слуга Народу" – задекларував 20,9 мільйона гривень;

Анатолій Урбанський, "За майбутнє" – задекларував 19,8 мільйона гривень

Нардепу на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви та копії документа, до якого внесені відомості про місце його проживання, в Раді щомісячно видаються гроші. Розмір виплати встановлюється кошторисом Верховної Ради.

Отримати ці гроші можуть депутати, які не мають житла в Києві. А місце їхньої реєстрації розташоване за понад 30 кілометрів від столиці.

Компенсація нардепам за оренду житла – це пережитки радянщини, – Кошель

Голова Комітету виборців України Олег Кошель вважає, що такі виплати депутатам є пережитком ще Радянського Союзу. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Він пригадав, у 1990-х – на початку 2000-х років досить багато нардепів зловживали тим, що їм надавали службове житло, яке вони далі приватизовували й набували на нього власність. Це була напівлегальна схема, яку дуже активно використовували.

Хочу нагадати, що народні депутати – далеко не бідні люди. В середньому, вони отримують заробітну плату близько 65 – 70 тисяч гривень. Це достатньо велика цифра, у порівнянні з ринковими зарплатами,

– підкреслив очільник КВУ.

Втім додав, половина цих грошей – офіційна зарплата, інша – так звані гроші на роботу з виборцями, які депутати витрачають на себе, і переважно не звітують про них.

У КВУ вважають, що з таким явищем потрібно прощатися. Адже деякі депутати декларують мільйони доларів готівкою, і водночас беруть гроші за відшкодування оренди житла. "Вони жодним чином не порушують законодавство, але їхні дії виходять за певні етичні межі", – підсумував Олег Кошель.

Олег Кошель прокоментував компенсації нардепам за оренду житла: відео