Понад 80% поранених українських воїнів вже повертаються у стрій, – Маляр

Українські військові медики наразі тримають свій фронт. Вони відповідають за життя і здоров'я наших поранених воїнів й через це надзвичайно високий відсоток поранених повертається у стрій.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає 24 канал. Вона зазначила, що лікування та реабілітація є якісними.

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"Мовиться про понад 80%, які повертаються у стрій. Після бойових поранень наша військова медицина працює настільки якісно, що військові знову йдуть у бій. Тут потрібно розуміти, що це люди військові й можуть не повернутися тільки через вагомі медичні проблеми", – сказала Маляр.

Що наразі потрібне для воїнів

За словами Маляр, наразі для потреб військових всі процеси організували на високому державному рівні. Вона зазначила, що є можливість забезпечувати збройні сили всім, що потрібно.

Єдине, з чим не можемо самі впоратись, це допомога з важким озброєнням, яке ми очікуємо від західних країн,

– наголосила заступниця міністра.

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