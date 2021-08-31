Понад 9 тисяч – стільки заяв про зникнення дітей отримала поліція тільки у 2021 році

31 серпня 2021 , 04:45
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Джерело:

Суспільне

Поліція повідомила, скільки у 2021 році отримала заяв про зникнення дітей. Кількість вражає – 9137. На щастя, більшість із них вдається знайти впродовж доби.

Такі дані повідомили журналістам у Національній поліції. Мовиться про період від початку 2021 року і до кінця липня.

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Скільки в Україні зникає дітей, і скільки їх знаходять: дані поліції

В управлінні ювенальної превенції Національної поліції України повідомили, що з початку 2021 року до правоохоронних органів надійшло 9137 заяв і повідомлень про зникнення дитини.

  • На щастя, більшість із них знаходять упродовж доби. За 7 місяців 2021 таких було 8811, а це – 96,4%.
  • Загалом за зазначений період розшукати вдалося 9048 дітей.

У поліції наголосили: дуже важливим для оперативного розшуку зниклої дитини є своєчасне реагування на факт зникнення.

  • Воно "значно зменшує ризик імовірного вчинення стосовно дитини кримінального правопорушення".

Основні причини зникнення (втечі) дітей

Правоохоронці назвали й причини, через які доводиться шукати дітей. Мовиться про:

  • Конфлікти у сім'ї та з однолітками, через які діти втікають з дому.
  • Схильність до бродяжництва.
  • Небажання батьків перейматися проблемами дитини.
  • Залишення дітей без догляду.
  • Неналежний контроль батьків або законних представників.
  • Відсутність змістовного дозвілля.

Задля усунення причин та умов, які призвели до втеч дітей, поліція надіслала до відповідальних органів влади 1797 повідомлень – щоб ті у кожній конкретній ситуації вжили "відповідні профілактично-виховні заходи".

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Автор: Олесь Друкач