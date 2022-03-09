Понти закінчились: на Сумщині вже знаходять танки РФ старої модифікації – відео
9 березня 2022 , 16:47Читать новость на русском
Джерело:Останній блокпост
Під Сумами виявили старий танк російських окупантів. Техніку старої модифікації покинули бойовики, тікаючи.
Цікаво, що танк, який знайшли на Сумщині, має модифікацію Т-72Б1, яка вперше з'явилася 1985 року.
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Останній Блокпост повідомляє, що це навіть не Т-72Б3 2016 року, а стара модель.
Понти закінчилися: промовисте відео
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