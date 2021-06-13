Пообіцяв вічне життя: патріарх Кирил закликав росіян не боятись воювати – відео

Патріарх Кирил закликав військових не боятися вмирати за Батьківщину. Він наголосив, що на них начебто чекатиме вічне життя.

Мотиваційна проповідь відбулася на богослужінні до річниці освячення храму збройних сил. Його назвали на честь воскресіння Господнього, що, за словами Кирила, є великим символом.

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Що заявив патріарх Кирил

Патріарх Кирил зазначив, що назва храму начебто звертається до військовослужбовців й нагадує, що життя – вічне.

Йдіть сміливо виконувати ваш обов'язок воїна. Якщо ви життя своє поклали за Батьківщину, то будете з Господом в Його славі, Царстві та вічному житті,

– заявив він.

Також він запевнив, що Ісус Христос воскрес й "ми всі (люди – 24 канал) разом з Ним також воскреснемо".

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