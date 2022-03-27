У Попасній окупанти обстріляли з мінометів свої ж війська

Російські загарбники продовжують зазнавати нищівних втрат. Однак це трапляється не лише через дії українських захисників, адже дезорганізовані окупанти вже не вперше обстрілюють власні позиції.

Росія вже втратила техніку на кілька мільярдів доларів. Окрім цього, з початку повномасштабного вторгнення ліквідували 16,4 тисячі ворожих солдатів.

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Загарбники обстріляли власні позиції

Через дезорганізованість російських окупантів бійцям ЗСУ залишається менше роботи. Зокрема, в Попасній загарбники намагалися провести штурм за підтримки артилерії. Однак це не завершилось успіхом – ворог зазнав втрат.

Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, (ворог – 24 канал) здійснив обстріл власних позицій,

– розповіли у Генштабі.

У напрямку населеного пункту Красногорівка 26 березня загарбники також намагалися провести штурм, який не завершився успіхом. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Окрім цього, вороги продовжують штурмувати Маріуполь. Вони завдають авіаційних та артилерійських ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури. Традиційно успіху загарбники не мають.

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