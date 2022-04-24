З Попасної евакуювали 16 людей: дві автівки через обстріл повернулися порожніми

Російські військові продовжують обстрілювати українські міста, серед яких Попасна, що на Луганщині. На Великдень з Попасної вдалося евакуювати 16 людей.

Серед евакуйованих травмований чоловік

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він написав у телеграмі, що 16 жителів Попасної виїхали з міста на автобусі.

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Людей забрав автобус, який привіз гуманітарну допомогу в Попасну. Гайдай повідомив, що серед евакуйованих травмований чоловік, який отримав травму через обвал будинку.

Очільник Луганської ОВА додав, що кількість евакуйованих людей могла бути більша. Проте російські військові розпочали обстріли, внаслідок чого пошкоджено одне авто.

16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу. Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки. Бажаючих врятуватись від "русського миру" було й більше. Ми відправили за ними автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду,

– написав Гайдай.

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