30 липня, 19:46
Оновлено - 19:57, 30 липня
Попередньо, Росія вдарила по Радушному північнокорейською балістичною ракетою, – Зеленський
По Радушному у Дніпропетровській області росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Про це свідчать попередні дані.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 липня.
Що сказав Зеленський про удар по Радушному у Дніпропетровській області?
Володимир Зеленський наголосив, що, звичайно, будуть експертизи щодо того, якою зброєю росіяни атакували Радушне у Дніпропетровській області.
Все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика,
– сказав президент.
Глава держави підкреслив, що союз Москви із режимом у Північній Кореї утворився заради ракет, заради північнокорейського контингенту в Європі, на кордонах України, заради вбивства українських дітей.