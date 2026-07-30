Попередньо, Росія вдарила по Радушному північнокорейською балістичною ракетою, – Зеленський

По Радушному у Дніпропетровській області росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Про це свідчать попередні дані.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 липня.

Що сказав Зеленський про удар по Радушному у Дніпропетровській області?

Володимир Зеленський наголосив, що, звичайно, будуть експертизи щодо того, якою зброєю росіяни атакували Радушне у Дніпропетровській області.

Все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика,

– сказав президент.

Глава держави підкреслив, що союз Москви із режимом у Північній Кореї утворився заради ракет, заради північнокорейського контингенту в Європі, на кордонах України, заради вбивства українських дітей.